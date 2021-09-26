حنان ماضي تطرح رمانك حداق على يوتيوب.. فيديو

تزامنا مع أربعين والدها..

طرحت المطربة حنان ماضي أحدث أغانيها "رمانك حداق"، عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب، تزامنا مع مرور أربعين يوما على وفاة والدها .

ونشرت حنان ماضي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي رابط الأغنية وعلقت عليه: "وشبابيك ديارك ع الفراديس بيطلوا #رمانك_حدّاق، اسمعوا الأغنية كاملة دلوقتي على قناة يوتيوب".

وتابعت حنان ماضي: "الأغنية كلمات الشاعر الراحل حسن رياض، لحن: علي يوسف، توزيع: زناتي.. اتمنى تعجبكوا".

وفاة والد حنان ماضي

توفي والد المطربة حنان ماضي في 16 أغسطس الماضي، حيث حرص العديد من أصدقائها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" نعي والدها بكلمات مؤثرة .

حنان ماضي، والدها هو محمد ماضي عازف الكمان في فرقة أم كلثوم، والذي كان يجلس في الصف الثاني، وتعلمت الموسيقى منذ صغرها وكانت تتقن العزف على آلة الكمان، والتحقت بمعهد الكونسرفتوار .

حنان ماضي تحيي مهرجان الوان في شرم الشيخ:

وأحيت المطربة حنان ماضى حفل مهرجان ألوان الدولي بشرم الشيخ فى دورته السابعة.