عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تزامنا مع أربعين والدها..

حنان ماضي تطرح رمانك حداق على يوتيوب.. فيديو

حنان ماضي
حنان ماضي

طرحت المطربة حنان ماضي أحدث أغانيها "رمانك حداق"، عبر قناتها على موقع الفيديوهات  يوتيوب، تزامنا مع مرور أربعين يوما على وفاة والدها .

 

ونشرت حنان ماضي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي رابط الأغنية وعلقت عليه: "وشبابيك ديارك ع الفراديس بيطلوا #رمانك_حدّاق، اسمعوا الأغنية كاملة دلوقتي على قناة يوتيوب".

 

وتابعت حنان ماضي: "الأغنية كلمات الشاعر الراحل حسن رياض، لحن: علي يوسف، توزيع: زناتي.. اتمنى تعجبكوا".

وفاة والد حنان ماضي 

 

توفي والد المطربة حنان ماضي في 16 أغسطس الماضي، حيث حرص العديد من أصدقائها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" نعي والدها بكلمات مؤثرة .

 

حنان ماضي، والدها هو محمد ماضي عازف الكمان في فرقة أم كلثوم، والذي كان يجلس في الصف الثاني، وتعلمت الموسيقى منذ صغرها وكانت تتقن العزف على آلة الكمان، والتحقت بمعهد الكونسرفتوار .

 

حنان ماضي تحيي مهرجان الوان في شرم الشيخ:

وأحيت المطربة  حنان ماضى حفل مهرجان ألوان الدولي بشرم الشيخ فى دورته السابعة.

 

حنان ماضي رمانك حداق تزامنا مع مرور أربعين يوم على وفاة والدها يوتيوب وفاة والد حنان ماضي

موضوعات متعلقة

والد ياسمينا العلواني: ابنتي لم تتعمد الشو بالحجاب.. والموضوع واضح جدا "خاص"

ممثلة عربية تشبه أنجلينا جولي.. وتعلق: أنا من مواليد الأهواز وأعتز بعروبتي

بعد حصول نقابة الموسيقيين على موافقة مبدئية لتحصيل رسوم منهم.. تعرف على أرباح المطربين عبر يوتيوب

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

بهذه الطريقة ..فاندام يسخر من صورة محمد هنيدي

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيا.. تفاصيل

ياسمين صبري تعقد جلسات عمل استعدادا لمسلسلها الرمضاني "حلم ليال"

تعرف على سبب غياب شيري عادل عن جنازة خالتها

ترشيحاتنا

مسؤول سوداني: لن ننساق لمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب

الأهلي وبيراميدز.. 4 أسباب تشعل لقاء الغريمين في ربع نهائي كأس مصر

استعدادا لدوري أبطال أفريقيا .. الزمالك يواجه بيراميدز وديا الخميس المقبل

محاولة انتحار جماعية في الأردن من أعلى برج اتصالات.. صور

3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة.. فيديو

أول تعليق من أنسو فاتى بعد عودته للمشاركة مع برشلونة وارتدائه الرقم 10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

الرئيس السيسي يوجه بإنشاء 3 مراكز قومية فائقة التطور لتدريب كوادر المهن الطبية

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

لاعبو الأهلى يحصلون علي لقاح كورونا

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

الأهلي وبيراميدز.. 4 أسباب تشعل لقاء الغريمين في ربع نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

فيديو

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

شاهد.. الجيش السوداني يتصدى لعملية توغل إثيوبية شرق البلاد "فيديو"

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ