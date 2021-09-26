عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

واجه الإنتحال بعقوبات رادعة.. برلماني: لا نحتاج لإجراء تعديلات علي قانون الصيادلة

النائب أحمد العرجاوي
النائب أحمد العرجاوي عضو مجلس النواب

أكد النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على عدم وجود حاجة لإجراء تعديلات علي قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 لا سيما فيما يخص مخالفة شروط مزاولة المهنة والتي حدد القانون لها عقوبات رادعة في هذا الشأن.

 

وقال " العرجاوي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن هناك عقوبة أخري لمواجهة حالات إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم للخطر أقرها قانون العقوبات في المادة (244) منه والتي نصت علي أنه: من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

نقابة الصيادلة بالغربية تستدعي صاحبة صيدلية متورطة في وفاة الطفلة «منار»

استجابة لـ "صدى البلد".. الصحة تستجيب لأم عمار وتشكل لجنة من الأطباء والعلاج الحر لمناظرة الحالة

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو من طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

علي جانب أخر أشار عضو لجنة الصحة، إلي أن اللجنة بصدد التركيز علي مناقشة أحد التشريعات الخاصة بالمساءلة الطبية ( خاص للأطباء البشرية) وذلك للقضاء علي النزاعات الناجمة بين الأطباء والمرضي نتيجة عدد من المشكلات.

الصحة الحبس قانون الصيادلة شروط عقوبات المساءلة الطبية

ترشيحاتنا

مسؤول سوداني: لن ننساق لمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب

الأهلي وبيراميدز.. 4 أسباب تشعل لقاء الغريمين في ربع نهائي كأس مصر

استعدادا لدوري أبطال أفريقيا .. الزمالك يواجه بيراميدز وديا الخميس المقبل

محاولة انتحار جماعية في الأردن من أعلى برج اتصالات.. صور

3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة.. فيديو

أول تعليق من أنسو فاتى بعد عودته للمشاركة مع برشلونة وارتدائه الرقم 10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

الرئيس السيسي يوجه بإنشاء 3 مراكز قومية فائقة التطور لتدريب كوادر المهن الطبية

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

لاعبو الأهلى يحصلون علي لقاح كورونا

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

الأهلي وبيراميدز.. 4 أسباب تشعل لقاء الغريمين في ربع نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

فيديو

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

شاهد.. الجيش السوداني يتصدى لعملية توغل إثيوبية شرق البلاد "فيديو"

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ