خبير اقتصادي: مصر تجاوزت أزمة كورونا دون خسائر.. فيديو

قال الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، إن الدولة استطاعت أن توازن بين المتطلبات الصحية والاقتصادية خلال جائحة كورونا، وقامت بعمل إغلاق جزئي من أجل الحفاظ علي حياة المواطنين واستمرارية العمل.

وأضاف محمد شادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن الجهود المصرية في إدارة أزمة كورونا ساعدت علي رفع مصر من القائمة الحمراء، بالإضافة إلي عودة الرحلات السياحة إلي من جديد، واستطاعت مصر تجاوز الأزمة دون خسائر.

قال الدكتور محمد أبو شادي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات ، إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في شهر إبريل 2021 تؤكد على أن جائحة "كورونا " حطمت الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة وسببت تراجع شديد في ملفي التعليم والصحة .

وأضاف الدكتور" محمد أبو شادي " خلال مداخلته الهاتفية في برنامج " هذا الصباح " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن الوضع في مصر كان مختلفًا بسبب وجود مشروع حياة كريمة وما يشابهه من المبادرات الرئيسية ، موضحا أن " كورونا تسببت في توقف الكثير من الناس عن القيام بأعمالهم والذي بدوره أدى إلى تقليل الدخل وبالتالي قل الإنفاق على التعليم والصحة والغذاء .

وتابع الدكتور" محمد أبو شادي "، أنه في ظل الجائحة التي تضغط على موارد الدولة والموازنات العامة ، صممت مصر على تكملة الإنجاز رغم هذه الظروف .

وأكد الدكتور الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر تقف على أرض صلبة ، من حيث الاحتياطي النقدي القوي والهيكل المالي المرن الذي استطع تحمل الصدمة بالإضافة إلى ثقة المستثمرين .