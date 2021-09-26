أول تعليق من أنسو فاتى بعد عودته للمشاركة مع برشلونة وارتدائه الرقم 10

تحدث أنسو فاتى نجم فريق برشلونة، عن عودته للمشاركة أمام ليفانتى والتي انتهت بفوز الفريق الكتالاوني بثلاثية نظيفة، وتسجيله هدفا فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى الإسباني.

وقال فاتى بعد نهاية اللقاء: "سعيد بتحقيق الفوز، ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه، أشكر جميع الأطباء والجماهير أيضا وأفراد أسرتي الذين دعموني كثيرًا".

وأضاف نجم برشلونة الشاب، "فخور بارتداء القميص رقم 10 بعد ليونيل ميسي، شكرًا للنادى والقادة على هذه الفرصة، نحن البارسا ويجب أن نقاتل على الفوز بكل شيء".

وتابع فاتى، "سأحاول بكل ما بوسعي مساعدة الفريق عندما يمنحني المدرب دقائق، سيتعين علي الحصول على دقائق لعب تدريجياً لأني غبت لفترة طويلة".

وأحرز ممفيس ديباى الهدف الأول لصالح برشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من بداية اللقاء،

وأصبح ديباي أول لاعب هولندي يسجل لفريق برشلونة من ركلة جزاء بالليجا منذ النجم السابق باتريك كلويفرت فى يونيو 2003 ضد فالنسيا، ووصل الفريق الكتالونى للهدف رقم 148 من ركلة جزاء بالدوري الإسباني.



وأضاف لوك دى يونج الهدف الثانى في الدقيقة 14 من زمن المباراة وهو أول أهدافه بقميص الفريق الكتالونى

وشهدت المباراة تألق نجوم البارسا الشباب، بابلو جافي، ونيكو جونزاليس، وسيرجينو ديست، وشارك في الشوط الثاني ريكي بويج، ويوسف ديمير، والعائد بعد غياب طويل أنسو فاتي.



فاتي الذي شارك دقائق قليلة، تمكن من تسجيل الهدف الثالث لفريقه، في الدقيقة الـ 91، بهدف جميل، جاء بعد مجهود مميز.

ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى 12 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس، مع بقاء لقاء مؤجل، أما ليفانتي، فقد توقف رصيده عند 4 نقاط ، في المركز السابع عشر.