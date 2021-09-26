احذر الوباء.. ارتفاع عدد إصابات ووفيات كورونا ببريطانيا

ارتفع عدد الوفيات وصابات فيروس كورونا، اليوم، ببريطانيا مقارنة بأرقام الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الإصابات إلى 32417 حالة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس بنسبة 3.5 في المائة اليوم مقارنة بالأحد الماضي مع الكشف عن 58 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وشهد الأسبوع الماضي 29612 حالة إصابة جديدة و56 حالة وفاة.

تأتي الأرقام بعد أن أشارت بيانات منفصلة إلى أن الإصابات بفيروس كورونا تراجعت الأسبوع الماضي على الرغم من المخاوف من أن الفصل الدراسي الجديد تزامنا مع الخريف قد يزيد من معدلات الإصابات في وقت قريب.

كشفت الاختبارات التي أجراها مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحدًا من كل 90 شخصًا في إنجلترا مصاب بالفيروس ، مع إصابة ما يقرب من 620100 شخصًا.

وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 18 في المائة عن الأسبوعين الماضيين ، عندما ثبتت إصابة واحد من كل 70 شخصًا ، وبلغ إجمالي عدد الإصابات المقدرة 754000.

تنظر الحكومة إلى المسح الأسبوعي للمكتب الوطني للإحصاء ، المستند إلى اختبار المسحة العشوائية لـ 150.000 شخص ، باعتباره المقياس الأكثر موثوقية للوباء.

