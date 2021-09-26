لا تطلقها.. نصيحة خالد الجندي لزوج يشكو من عدم صلاة زوجته |فيديو

تلقى الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، سؤالا يقول صاحبه: متزوج منذ 3 سنوات وزوجتى لاتصلي ونصحتها كثيرًا ولم تصلي .. ماذا أفعل.



قال الجندي خلال لقائه على قناة " دي ام سي" : تارك الصلاة انقسم فيه العلماء منهم من قال كافر وخارج عن الملة، وقسم آخر قال ليس كافر ولكنه فاسق وبالتالي ترك الصلاة كبيرة من الكبائر.

وأضاف: الصلاة عماد الدين، وأنت كزوج تملك كل وسائل القرار لماتفعله ولا أنصحك أن تطلقها أو تتركها ولكنها مسألة دينية والله يقول لا إكراه في الدين.

وتسأل : لو الزوجة ليست مسلمة من الأساس، وكانت كتابية هل تستطيع أن ترغمها على الإسلام، فإذا كانت الكتابية لاترغمها على الصلاة لاترغم تارك الصلاة وتنصحه لله رب العالمين.