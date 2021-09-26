بيراميدز يعلن تعاقده مع هشام محمد

أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الوسط هشام محمد ليصبح لاعبا في صفوف النادي بداية من الموسم الجديد، ولمدة موسمين حتى عام 2023 في صفقة انتقال حر.

وهشام محمد من مواليد 3 يناير من عام 1990، ولعب خلال مشواره مع العديد من الأندية من بينها النادي الأهلي وسموحة واتحاد الشرطة ومصر المقاصة والاتحاد السكندري.

ويمتلك لاعب الوسط رصيدا كبيرا من المباريات ولعب في الدوري المصري الممتاز 179 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى، كما لعب كذلك 13 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب 11 مباراة أخرى في بطولة كأس مصر سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.