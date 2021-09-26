في 6 محافظات.. الأوقاف: افتتاح 10 مساجد جديدة الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 10 مساجد جديدة يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ الأول من يوليو 2021م حتى تاريخه 206 مساجد، منها 183 مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا) ، و 23 مسجدًا صيانًة وترميمًا.
وتقع المساجد الجديدة المقرر افتتاحها الجمعة المقبل في 6 محافظات، جاءت كما ما يلي:
مديرية أوقاف الدقهلية
الشهداء بميت على – المنصورة
الشرقية طناح- المنصورة
مندور بميت الخولي – منية النصر
مديرية أوقاف الأقصر
عمر بن الخطاب- نجع الضمان- الطود
المصطفى– العبور- الطود
مديرية أوقاف شمال سيناء
الإسراء– العريش بجوار ميدان الرفاعي
مديرية أوقاف الوادي الجديد
أسمنت الكبير– الداخلة
أفطيمة الغربية- الداخلة
مديرية أوقاف البحيرة
العمري الرحمانية
مديرية أوقاف بني سويف
الرحمن الشرقي- رياض باشا – مركز بني سويف