أفضل اللوحات و الشخصيات بالمحشي و العسل..سالي تبدع في الرسم بالطعام ..فيديو

تستخدم أبسط الادوات و الأساليب فى صنع لوحاتها حتي ابتكرت مواد و خامات جديدة و هى الطعام، ابتكرت طريقتها الخاصة فى الرسم و التي لم يسبقها أحد فيها مما جعلها أيقونة فى الرسم بمصر، سالي مجدى ترسم بالطعام افضل اللوحات و الشخصيات العامة .



قالت سالى مجدي أنها تعشق الرسم والألوان منذ طفولتها، و بدأت ترسم بالتعليم الذاتي لم تتجه إلى الكورسات او اى تعاليم خاصة بالرسم، فشعرت بموهبتها الكبيرة خصيصا أن والدها كان رساما.



فكرت سالي فى الرسم بالطعام منذ بدء جائحة كورونا و حين مكثت فى المنزل فكرت أن تقوم بشيئ مختلف، و استخدمت المأكولات فى عمل لوحات فنية.

و كانت أول رسمة بالطعام بالنعناع حيث رسمت الفنان محمد منير ولاقت استحسان كل من رآها، واضافت سالي أنها رسمت بأغلب المأكولات بالمربى والعسل و الطحينة و المحشي و الملح و السلطة .

وعلقت سالي مجدي أن أكثر لوحة لاقت تفاعل كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي لوحة الفنان حسن حسنى و رجاء الجداوي، حيث رسمتهم سالي بالعسل و الطحينة .