أخبار التعليم.. شروط الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أوائل الثانوية العامة.. وموعد افتتاح المدينة الطبية لجامعة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:



جامعة بني سويف: تطعيم 25 ألفا من الأساتذة والعاملين والطلاب ضد كورونا

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، صباح اليوم الأحد، سير حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين للوقاية من فيروس كورونا المستجد والكشف الطبي داخل الجامعة.



لأول مرة.. جامعة بني سويف تتأهل للبطولة الأفريقية العربية للبرمجة

هنأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، فريق طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدربهم، بعد تأهلهم للصعود والمشاركة في البطولة الأفريقية العربية للبرمجة ACPC من إجمالي 9 فرق تم تأهلهم، بحضور الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد سيد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور أحمد بهاء وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وزير التعليم العالي ينعى الدكتور عمرو أبو العز أمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات

نعي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور عمرو أبوالعز عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة السابق وأمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

مستشفيات جامعة عين شمس.. افتتاح المدينة الطبية 30 يونيو 2022

أكد الدكتور علي الأنور، المدير التنفيذي بمستشفيات جامعة عين شمس، أنه يتم تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، في إطار إنشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير التعليم العالي: مصر مستعدة لتقديم الدعم اللازم لأنشطة الإيسيسكو



استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، مساء اليوم الأحد، بحضور د. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، ود. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ود. ريم دربالة عضو باللجنة الوطنية لليونسكو والمستشار الفني لأفرع الجامعات الأجنبية.

أهمية الطب عن بعد.. ننشر توصيات المؤتمر الدولي الـ16 للطب النفسي بعين شمس



أكد المؤتمر الدولي السادس عشر للطب النفسي والدولي الرابع للطب النفسي للأطفال والمراهقين علي أهمية وسائل التواصل الاجتماعي والطب عن بعد في ظل جائحة كوفيد 19، الاهتمام بتنمية الوعي المجتمعي بالصحه النفسية وتكثيف الاهتمام بالأطفال والمراهقين وكبار السن وتقديم الخدمات النفسيه لهم كذلك أوصى المؤتمر بأهمية تكثيف الأبحاث والدراسات العلمية.

نائب الوزير لشئون البحث العلمي: لابد من وجود خطة تضم معايير ومؤشرات أداء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية



تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، حول اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وليد الزواوي أمين المجلس، ود. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

ننشر شروط الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أوائل الثانوية العامة



أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن شروط حصول أوائل الثانوية العامة على منح مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أوائل الثانوية العامة في الدراسات المتخصصة بجامعة مصر المعلوماتية.

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد الملتقى السادس لتأهيل خريجي الطب البيطري لسوق العمل



نظمت كلية الطب البيطري بجامعة كفرالشيخ اليوم الأحد الملتقى السادس لتأهيل خريجي الكلية لسوق العمل، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم عميد الكلية و الدكتور محمود موسي إسماعيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .