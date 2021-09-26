التضامن: دعم المشروعات الصغيرة للمتعافين من الإدمان بـ5 ملايين جنيه

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من تدريب 6 آلاف من المتعافين من الإدمان على حرف مختلفة يحتاجها سوق العمل المصري.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: “نحرص على التأهيل النفسي والاجتماعي الكامل لمرضى الإدمان والإرشاد الأسرى لذويهم، والتمكين الاقتصادي للمتعافين بتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل”.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تدريب ما يقرب من (6000) متعافى فى إطار برنامج تدريب مهني متكامل، ووفرنا دعم للمشروعات الصغيرة للمتعافين بقيمة (5 مليون و200 الف جنيه) حتى الآن بدعم من بنك ناصر الاجتماعى، مضيفة أنه سيتم افتتاح أول مركز يتم تجهيزه وتأثيثه بسواعد المتعافين وهو مركز العزيمة بقنا ليصل عدد مراكزنا العلاجية إلى 28 مركز فى 18 محافظة مقارنة بـ12 مركز فى 7 محافظات عام 2014م خلال شهر اكتوبر المقبل .

وأكدت نيفين القباج، حرص الصندوق على أن تتضمن المراكز العلاجية التابعة له والشريكة مع الخط الساخن “16023” ،مكونات للتأهيل البدني والرياضي لمرضى الإدمان وأخصائي بدنى وبرنامج رياضي متكامل للنزلاء يتم تنفيذه على أعلى مستوى بهدف ترسيخ ممارسة الرياضة وإرساء قيمها بين النزلاء ولقد سعدت بأن البرنامج الرياضي بمركز العزيمة بالمنيا أفرز لنا عودة البطل المعافى "حسام حسين" لممارسة رياضة الكيك بوكس، وحصوله على بطولة الجمهورية من الدرجة الثانية، وهو أمر أثلج صدورنا جميعًا.