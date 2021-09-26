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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي سليم تخطف قلوب جمهورها من أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة مي سليم صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات ما بين: “قمر -  ما شاء الله - ربنا يحفظك”. 

 

وأعربت الفنانة مي سليم، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.


وتابعت مي سليم ممازحة: “أول 200 جنيه في حياتي خطفتها من شنطة ماما”.

وكشفت مي سليم، عن مواقفها المضحكة في كواليس العمل، قائلة "انا جننت محمود حافظ و طلعت عين أحمد السعدني بس هما اخواتي و انا بحبهم اوي و مستمتعه بالعمل معهم".


ويشارك فى بطولة فيلم  قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هانى رمزى والفنانة القديرة إسعاد يونس ، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد  وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود

الفنانة مي سليم

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