محلية البرلمان عن أزمة الإيجار القديم: ما لا يدرك كله لا يترك كله.. فيديو

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، إن موضوع الايجار القديم من المواضيع المتشابكة، معقبا: "آن الأوان لمواجهة المشكلة لأن هناك إقرار كامل من المجتمع بأن الملاك مظلومين ولهم حقوق".

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: " أي تعديلات ستتخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والانسانية، كما أن أحكام المحكمة الدستورية وتحديد السعر من الثوابت التي سيتم الأخذ بها".

وأشار: "رسالة للملاك وهي " ما لا يدرك كله لا يترك كله"، لأن التشدد في المطالب يؤثر على صناع القرار"، مردفا: "هذا الأمر يتم مناقشته في مصر منذ سنوات ولكن بنتيجة صفرية، كما أن السوشيال ميديا اتاحت التجاوز تجاه بعض الاشخاص الذي يتحدثون في هذا الأمر".

واكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، أن حل هذه الإشكالية لن يكون بالعراك ولكن بتبادل وجهات النظر وليس بالميل كاملا على طرف بعينه.

وأشار النائب أحمد السجيني إلى أن العلاقة الخاصة بالجزء الإداري والتجاري والمغلق، من الاشياء المحلولة وليس بها مشاكل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إيرادات مرضية للملاك، تتيح لهم الاريحية، لأنه لا بديل عن وضع حل لهذه المشكلة المؤرقة .