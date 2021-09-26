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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لوسائل منع الحمل .. أيها ثبت أنه أكثر فاعلية

وسائل منع الحمل
وسائل منع الحمل

يحتفي العالم في الـ 26 من سبتمبر بـ اليوم العالمي لـ وسائل منع الحمل حيث تعد من أهم الطرق التى تساعد المرأة فى تنظيم عملية الإنجاب ومن ثم يجب على النساء معرفة أهم المعلومات عنها من بينها ماهى أفضل الوسائل وأكثرها أمانا.

 

نعرض لكم فى هذا التقرير أفضل وسائل منع الحمل من حيث الفاعلية وعدم المعاناة من الآثار الجانبية “plannedparenthood".

 

إن أفضل وسائل منع الحمل التى يمكن أن تستخدمها المرأة بأقل مضاعفات هى اللولب أو الغرسة بالإضافة إلى الواقي الذكري الذي يستخدمه الزوج .

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تعمل بعض أنواع تحديد النسل بشكل أفضل من غيرها، وأنواع النسل وسائل منع الحمل الأكثر فاعلية فى عملية تنظيم النسل هي الزرع واللولب كما انهم الأكثر ملائمة للاستخدام لمعظم الناس.

 

تعد طرق وسائل منع الحمل الأخرى مثل حبوب منع الحمل، والحلقة، والرقعة، والحقنة جيدة في منع الحمل إذا كنت تستخدمها بشكل مثالي، ولكن الناس ليسوا مثاليين ، وهذه الأساليب أسهل في العبث من الغرسات واللولب.

 

من المهم للغاية التأكد من استخدام وسائل منع الحمل بالطريقة الصحيحة وهذا يعني أنه لا يمكنك نسيان تناول حبوب منع الحمل ، أو تغيير خاتمك ، أو الحصول على حقنة في الوقت المحدد - أو ستكون معرضة لخطر الحمل، لذا فإن أفضل طريقة لتحديد النسل بالنسبة لك هي الطريقة التي تستخدمها دائمًا بشكل صحيح، وخذ خاصتنا اختبار تحديد النسل لمعرفة الطرق التي قد تكون الأفضل لك.

 

بغض النظر عن الطريقة التي تختارها ، يمكنك الحصول على قوة إضافية لمنع الحمل باستخدام وسائل منع الحمل والواقي الذكري معًا.

 

الواقي الذكري يعني حماية إضافية
الواقي الذكري هو أكثر وسائل منع الحمل الفعالة : فهو الطريقة الوحيدة للحصول على الحماية من الحمل والأمراض المنقولة جنسيًا أثناء ممارسة العلاقة الحميمية.

 

لا توجد طريقة مثالية لتحديد النسل لدى المرأة لذا فإن استخدام الواقي الذكري مع نوع آخر من وسائل منع الحمل مثل الغرسة أو اللولب أو حبوب منع الحمل ويمنح المرأة  حماية احتياطية في حالة فشل الوسيلة التى تستعملها. 

 

والواقي الذكري يقلل بجدية فرصك في الحصول على جميع أنواع العدوى المنقولة جنسيا مثل فيروس نقص المناعة البشرية، والسيلان، والكلاميديا، والهربس .

 

شيء آخر رائع بخصوص الواقي الذكري هو أنه يمكنك الحصول عليه من أي مكان تقريبًا مثل الصيدليات ومحلات البقالة والمتاجر ومحطات الوقود والواقي الذكري لا يكلف الكثير من المال وأحيانًا يكون مجانيًا في العيادات المجتمعية أو مراكز الصحة المدرسية أو المراكز الصحية لتنظيم الأسرة .

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