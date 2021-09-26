ولد بأمعاء خارج البطن.. مستشفى بنها التخصصي ينقذ حياة رضيع

أنقذ فريق طبي بمستشفى الأطفال التخصصي فى بنها، حياة طفل رضيع، مولود منذ عدة أيام فقط، بمحافظة البحر الأحمر، حيث ولد بـ"فتق سُرِّي" تسبب في خروج أمعائه، بالإضافة إلى مشاكل في جدار البطن.

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وعلى الفور تم إجراء الجراحة وإعادة الأمعاء لداخل البطن ومعالجة التشوهات، بعد أن استغاث والد الطفل بطوارئ وزارة الصحة التي كلفت مديرية الصحة بالبحر الأحمر بالتواصل مع مستشفى تخصصي لإنقاذ حياة الطفل الذي ولد يعاني من خروج أمعائه خارج البطن، ووجود تشوهات بجدار البطن وعلى الفور تم التنسيق مع مستشفى الأطفال التخصصي ببنها التي استقبلت الحالة وأجرت الجراحة اللازمة.



وقال والد الطفل حسني عاطف إنه فوجئ بعد ولادة زوجته طفلهما الرابع منذ عدة أيام في مستشفى خاص بالبحر الأحمر مصابا بفتق في جدار البطن تسبب في خروج أمعائه خارج البطن وعلى الفور انتقل به لمستشفى الغردقة حيث يقيم هناك ويعمل سباكًا ليفاجأ عدم وجود قسم لجراحة الأطفال لإنقاذ الطفل.



وأضاف انه لجأ للاستغاثة بالخط الساخن والطوارئ الخاص بوزارة الصحة التي كلفت مديرية الصحة بالبحر الأحمر بالتدخل وتم التنسيق مع مستشفى بنها التخصصي للأطفال وإجراء الجراحة للطفل مجانا وعلى حساب التامين الصحي.



وكانت مديرية الصحة بالبحر الأحمر قد تحركت لإنقاذ طفل ولد في أحد المستشفيات الخاصة بعيب خلقي يتمثل في خروج الأمعاء خارج الجسم وعدم اكتمال جدار البطن و صعوبة بالتنفس ويحتاج إلى حضانة وإجراء جراحة دقيقة لإنقاذه وقد تم حجز الطفل في حضانة مستشفى الغردقة العام وتم التنسيق مع مستشفى بنها التخصصي واستدعاء سيارة إسعاف ونقله لإجراء جراحة عاجله لإنقاذ حياته.