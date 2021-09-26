عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ولد بأمعاء خارج البطن.. مستشفى بنها التخصصي ينقذ حياة رضيع

مستشفى
مستشفى

أنقذ فريق طبي بمستشفى الأطفال التخصصي فى بنها، حياة طفل رضيع، مولود منذ عدة أيام فقط، بمحافظة البحر الأحمر، حيث ولد بـ"فتق سُرِّي" تسبب في خروج أمعائه، بالإضافة إلى مشاكل في جدار البطن.

اقرأ أيضا:
نائب محافظ القليوبية يتفقد مستشفى شبين القناطر ويقود حملة لإزالة الإشغالات
 

وعلى الفور تم إجراء الجراحة وإعادة الأمعاء لداخل البطن ومعالجة التشوهات، بعد أن استغاث والد الطفل بطوارئ وزارة الصحة التي كلفت مديرية الصحة بالبحر الأحمر بالتواصل مع مستشفى تخصصي لإنقاذ حياة الطفل الذي ولد يعاني من خروج أمعائه خارج البطن، ووجود تشوهات بجدار البطن وعلى الفور تم التنسيق مع مستشفى الأطفال التخصصي ببنها التي استقبلت الحالة وأجرت الجراحة اللازمة.


وقال والد الطفل حسني عاطف إنه فوجئ بعد ولادة زوجته طفلهما الرابع منذ عدة أيام في مستشفى خاص بالبحر الأحمر مصابا بفتق في جدار البطن تسبب في خروج أمعائه خارج البطن وعلى الفور انتقل به لمستشفى الغردقة حيث يقيم هناك ويعمل سباكًا ليفاجأ عدم وجود قسم لجراحة الأطفال لإنقاذ الطفل.


وأضاف انه لجأ للاستغاثة بالخط الساخن والطوارئ الخاص بوزارة الصحة التي كلفت مديرية الصحة بالبحر الأحمر بالتدخل وتم التنسيق مع مستشفى بنها التخصصي للأطفال وإجراء الجراحة للطفل مجانا وعلى حساب التامين الصحي.


وكانت مديرية الصحة بالبحر الأحمر قد تحركت لإنقاذ طفل ولد في أحد المستشفيات الخاصة بعيب خلقي يتمثل في خروج الأمعاء خارج الجسم وعدم اكتمال جدار البطن و صعوبة بالتنفس ويحتاج إلى حضانة وإجراء جراحة دقيقة لإنقاذه وقد تم حجز الطفل في حضانة مستشفى الغردقة العام وتم التنسيق مع مستشفى بنها التخصصي واستدعاء سيارة إسعاف ونقله لإجراء جراحة عاجله لإنقاذ حياته.

بنها محافظة القليوبية القليوبية مستشفيات الاطفال التخصصي ببنها محافظ القليوبية

موضوعات متعلقة

ضبط 100 صنف دواء محظور في حملة على صيدليات القليوبية

محافظ القليوبية يعتمد أكبر حركة لرؤساء الإدارات الهندسية

نائب محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الاشغالات شبرا الخيمة

ترشيحاتنا

خطوات الضرائب للتعامل مع التجارة الالكترونية داخل الاقتصاد الرسمي.. تفاصيل

أستاذ مناعة يحذر من تناول أدوية خلال فترة تلقي لقاح كورونا.. فيديو

تعليق العمل بقانون المنافسة.. قرار عاجل من بريطانيا بشأن أزمة الوقود

أحمد موسى يشيد بافتتاح وحدة زراعة الأعضاء للكبد والكلى بجامعة عين شمس

20 رسالة مهمة من وزيرة الصحة عن مشروع التبرع بـ البلازما

أحمد موسى: استمرار تكدس السيارات أمام محطات الوقود ومشاجرات على البنزين بلندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

أغلقت سفاراتها في 31 دولة.. إثيوبيا تطبق حالة التقشف بسبب أزماتها الاقتصادية

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

فيديو

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

شاهد.. الجيش السوداني يتصدى لعملية توغل إثيوبية شرق البلاد "فيديو"

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ