"سياحة البرلمان": شئون العمالة الفندقية على رأس أولويات دور الانعقاد المقبل

قال النائب بهاء أبوالحمد عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن اللجنة لديها عدد من الملفات الهامة المدرجة على أجندتها التشريعية وسيتم البدء في مناقشتها فور بدء جلسات العمل مع عودة دور الانعقاد الثاني المقرر في 2 أكتوبر المقبل.

وأضاف " أبوالحمد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أهم الملفات التي تحتل أولويات أجندته البرلمانية هي شئون العاملين بالقطاع السياحي ( العمالة الفندقية) التي تتمحور حول الرواتب والتأمين الصحي.

وأشار عضو لجنة السياحة، إلى أن لديه بعض التوصيات الداعمة للقطاع السياحي منها إقامة المؤتمرات والفعاليات الكبرى للدولة في محافظة الأقصر وذلك كنوع من الدعاية العالمية لها لا سيما أنها وجهة عالمية.

ولفت البرلماني، إلى أهمية مناقشة آليات تنشيط السياحة الثقافية باعتبارها أحد أهم أنواع السياحة في مصر، علاوة على وجود عدد كبير من سائحي العالم لديه الشغف تجاه هذا النوع.

ودعا رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر المقبل.

وأصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في 2 أكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.