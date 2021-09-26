لميس الحديدي: ميركل تكتب نهاية ستة عشر عاما لحكم أقوى امرأة في العالم طواعية واختيارا.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي أن شغل المجتمع الغربي الأن هو السؤال من سيخلف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل .

تابعت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON": هي ميركل مدرسة الفيزياء التي لقبت بالسيدة الأقوى في العالم والتي تتنازل هذه المرة بعد أن تربع حزبها على عرش ألمانيا لمدة 16 عاماً

أكملت الإعلامية لميس الحديدي : " ينتخب الألمان خليفة لها بعدما قالت أنها لا ترغب في الترشح مجدداً بواقع ستين مليون ناخب أنجيلا ميركل تضع نهاية لستة عشرة عامة من حكم حزبها هذه المرأة الحديدية الملقبة بالأقوى في العالم والتي صعدت في السياسة من وزيرة حتى رئاسة حزبها الديموقراطي المسيحي ومنذ عام 2005 قادت منصب المستشارة الألمانية مسيرة البلاد "

وأوضحت الحديدي أن ميركل كان لها سياسات لم تكن تعجب الكثير من الألمان خاصة فيما يتعلق بملف المهاجرين حيث فتحت ميركل أبواب ألمانيا لاستقبال عدد كبير من المهاجرين إبان الأزمة السورية لكن رغم ذلك تبقى ميركل هي الأقوى في العالم كإمراه "