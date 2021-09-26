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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم شحاتة: أوباما يستحق الانضمام للمنتخب.. وأحمد فتحي في حسابات كيروش

يوسف اوباما
يوسف اوباما

 

 


أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك يستحق الانضمام لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه قدم مستويات مميزة مع القلعة البيضاء.

وقال كريم شحاتة في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أحمد فتحي ظهير نادي بيراميدز في حسابات كارلوس كيروش لضمه خلال الفترة المقبلة، وهناك صداع كبير في رأس الجهاز الفني بسبب هذا المركز".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر اقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل بستاد الجيش ببرج العرب.
وتضم القائمة 24 لاعبا هم:
حراس المرمى:
محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )
المدافعون:
أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي ) 
لاعبو الوسط:
حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)
المهاجمون:
محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).
ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.

رمضان صبحي الزمالك عبد الله السعيد نادي بيراميدز منتخب مصر

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