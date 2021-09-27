احذر طرقعة الأصابع.. لهذه الأسباب

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛الاضرار التى تصيب جسم الإنسان من طرقعه الأصابع .

وتعد طرقعه الاصابع عادة سيئة يفعلها الكثير من الأشخاص؛ لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض أضراره.

من أضرار طرقعة الأصابع ما يلي :-

•تلحق الضرر بالأنسجة والأربطة الخاصة بمفاصل اليد والأصابع.

• يتعرّض الشخص الذي يمارس فرقة الأصابع إلى حدوث هبوط حاد في الضغط، والذي يؤدي إلى وجود فقاعات من السائل في المنطقة التي تحيط بالمفصل المتضرر.

• حدوث مشاكل دائمة ومزمنة في المفاصل، ومع مرور الوقت والسنين يصبح الشخص غير قادر على القيام بهذه العادة كلّما تقدم به العمر.



•تعرض أصابع اليد للإصابة بالشيخوخة والعجز في أوقات مبكرة من العمر.

• إصابة اليدين بالرعشة والرجفة المستمرة، والتي تؤدي إلى عجز الشخص عن القيام بإزالة أو حمل أيّ غرض مهما كان حجمه، وتزداد عنده هذه الحالة كلّما تقدم به العمر.