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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة|10 نصائح لتوفير مصروف البيت.. الفرق بين أعراض كورونا وانفلونزا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، نستعرض أبرزها خلال التقرير التالي..

 

ارجعوا للأكل الشعبي واشتروا بالجملة.. 10 نصائح لتوفير مصروف البيت

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن التوفير والادخار من سمات الإنسان المنظم سواء من الناحية الاجتماعية أو النفسية، وله نظرة مستقبلية، ويعشق التنظيم العام في الحياة.

 

يجمعهما الجهاز التنفسي.. الفارق بين أعراض كورونا والإنفلونزا

الإنفلونزا وفيروس كورونا COVID-19 مرضان معديان في الجهاز التنفسي، لكن يسببهما فيروسات مختلفة.

في اليوم العالمي لوسائل منع الحمل .. أيها ثبت أنه أكثر فاعلية

يحتفي العالم في الـ 26 من سبتمبر بـ اليوم العالمي لـ وسائل منع الحمل حيث تعد من أهم الطرق التى تساعد المرأة فى تنظيم عملية الإنجاب ومن ثم يجب على النساء معرفة أهم المعلومات عنها من بينها ماهى أفضل الوسائل وأكثرها أمانا.

بعد تصدرها تريند.. إطلالات هبة مجدى تجمع بين الأناقة والاحتشام

تصدرت  الفنانة هبة مجدى  ؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.

وتتميز هبة مجدى    ؛ بإطلالتها الانيقة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها جمهورها

كورونا COVID-19 نصائح جوجل هبه مجدى

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