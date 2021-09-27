إعدام 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القاهرة

أمرت النيابة العامة، بإعدام 3 أطنان لحوم ومقطعات رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ضبطها رجال مباحث التموين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بمحافظة القاهرة.

وتبين من الفحص؛ وجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وفى حالة إذابة تامة ووجود سائل إنفصالى دموى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .