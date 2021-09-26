محمد صلاح: اختلف مع قرار عودة أسامة نبيه بعد جلسة ممدوح عباس

أبدى محمد صلاح المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك دهشته من حديث مسؤولي القلعة البيضاء عن أزمة القيد بسبب مشاكل الغرامات التي تم توقيعها على النادي.

وقال صلاح عبر برنامج البريمو بقناةTen إنه كان يتمنى أن تترك هذه اللجنة التي تدير نادي الزمالك ذكرى طيبة قبل رحيلها عن القلعة البيضاء.

وأضاف:" لماذا تتحدث إدارة الزمالك في هذا التوقيت تحديدا عن أزمة المشاكل الدولية؟ لا أعلم السبب كل ما أراه أن هناك عدم ترتيب في إدارة النادي رغم اعتزازي بصداقة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة بالقلعة البيضاء كزميل ملاعب".

وأشار إلى أنه مختلف مع قرار أسامة نبيه المدرب العام المستقيل من نادي الزمالك لأنه تراجع عن قراره بعد جلسة مع ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.