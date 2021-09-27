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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نشرة التحقيقات.. إثيوبيا تطبق حالة التقشف.. ماذا تنتظر القاهرة من الأمم المتحدة؟

رئيس الوزراء الأثيوبي
رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عددا من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الأحد 26 سبتمبر..

لقاء سامح شكري وجوتيريش|ماذا تنتظر القاهرة من الأمم المتحدة بملف سد النهضة؟

التقى السفير سامح شكري وزير الخارجية، السبت، أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة  على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد سامح شكري خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول تشغيل وملء سد النهضة الإثيوبي، على نحو يُراعي مصالح كافة الأطراف، ووفق ما شجع عليه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري، معربا عن «تطلُع مصر لاستمرار دعم الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى تحقيق ذلك».

كما أعرب سامح شكري عن تقدير مصر ودعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام وتحقيق الأهداف الإنمائية.

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الانتخابات الألمانية | «صدى البلد» داخل مقار لجان التصويت | فيديو

انطلق صباح اليوم الأحد، التصويت في الانتخابات الألمانية الـ20 منذ نهاية الحرب العالمية الثانية «البوندستاج»، وسط سباق مفتوح على الفوز بالأكثرية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي على أن تغلق أبوابها في الـ6 مساء، وتعلن أول نتائج استطلاعات الفوز بعد دقائق من انتهاء التصويت.

ويتنافس 6211 مرشحا، بينهم 2024 امرأة، يمثلون 47 حزبا سياسيا، على 598 مقعدا في البرلمان الفيدرالي الألماني، في الانتخابات التشريعية، التي تكتب نهاية عصر المستشارة أنجيلا ميركل التي تولت السلطة في البلاد 16 عاما متواصلة.

وسيدلي في الانتخابات الألمانية 60.4 مليون ألماني بأصواتهم، إما عن طريق البريد أو الاقتراع الاعتيادي في مراكز الانتخابات.

من الأقصر لمول مصر .. محمود ينحت الدكك والمقاعد بحكايات البيوت

بجناح كبير في مدخل معرض ديارنا بمول مصر، يشارك محمود بغدادي، ابن مدينة الأقصر، بقطع أثاث خشبية من تراث بيئة الأقصر الشعبية، في قالب حديث، بـ تابلوهات مرسومة وأثاث عملي كالمقاعد والطاولات والدواليب والدكك وغيرها، لتجمع بين الجمال والوظيفة معًا.

أغلقت سفاراتها في 31 دولة.. إثيوبيا تطبق حالة التقشف بسبب أزماتها الاقتصادية

في خطوة لتوفير النفقات وتطبيق حالة التقشف بسبب النفقات الكبيرة التي تكبدتها الخزانة الإثيوبية نتيجة الحرب الأهلية القائمة، قررت الحكومة الإثيوبية إغلاق وتقليص 31 سفارة وقنصلية للبلاد في مختلف أنحاء العالم، وأن هناك 10 سفارات من بين الـ 31 سيتم إدارتها من الخارجية الإثيوبية في أديس أبابا، وإغلاقها مؤقتا في البلدان التي تستضيفها.

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ومن أبرز السفارات التي سيتم إغلاقها تلك، في “الجزائر والمغرب وساحل العاج والكويت وإندونيسيا وأستراليا وكوبا والبرازيل وكندا وزيمبابوي وسلطنة عمان”، كما سيتم إغلاق قنصليات في “لوس أنجلوس ومينيسوتا وفرانكفورت وإسطنبول ودبلين ومومباي وووهان”.

فيما سيتم تقليص الدبلوماسيين وطاقم سفارات إثيوبيا بكل من “مصر والسنغال وغانا ورواندا والكونغو وكوريا الجنوبية وقطر وتنزانيا والبحرين والسويد”.

بعد أخذ لقاح كورونا.. توقف عن 4 أدوية للوصول للفائدة الكاملة

مازال فيروس كورونا "كوفيد - 19" يحير العالم أجمع، بالرغم من ظهور اللقاحات المضادة له وانتشارها على مستوى العالم، إلا أن أطباء المناعة والفيروسات مازالوا يكتشفوا الجديد كل يوم عن الفيروس ومحوراته التي أدخلت العالم في قلق دائم، خاصة متحور دلتا الأوسع انتشارا.

بالرغم من أخذ اللقاحات وحرص وزارة الصحة على توفيرها والمطالبة بأخذها، إلا أن هناك حالات استثنائية وأمراض يجب التعامل معها عند أخذ لقاحات كورونا حذرت منها وزارة الصحة.

القاهرة الأمم المتحدة سد النهضة سامح شكري اثيوبيا التقشف كورونا لقاح كورونا

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