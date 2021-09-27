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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رجل أعمال يقرر إهداء “أم محمد” ما تتمناه والأخيرة تعلق: عايزة أشوف السيسي

أم محمد
أم محمد

تلقت "أم محمد" عاملة بأحد مدارس بورسعيد، هدية من أحد رجال الأعمال على الهواء مباشر، حيث قرر رجل الاعمال إهدائها ما تتمناه، لتبادره "أم محمد" قائلة:" أنا مش عايزة حاجة غير أني أقابل الرئيس".
 

واستطردت “أم محمد” خلال حوارها ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية: :" أشوف السيسي والناس تبقى كويسة وكدا يبقى منفسيش في أي حاجة".
 

وأكملت: بتمنى الناس تحب الشغل ويشتغلوا ويستغلوا صحتهم"، متابعة: “أنا راضية الحمدلله ونفسي بس أشوف الريس”.

وروت أم محمد، عاملة بمدرسة في بورسعيد، تفاصيل عملها لأكثر من 55 عاما، متابعة "أنا بشتغل بقالي 55 سنة، وبحب شغلي وبحب معاملة الناس ليا في المدرسة".
 

واستطردت "الكل يتعامل معي باحترام.. أنا بحب المدرسة ولو فيه حاجة اتكسرت فيها أعيط عشانها".


وأضافت: "أعمل منذ 55 عاما ولم أشعر بالملل أبدا.. أنا ببقى زعلانة يوم الجمعة عشان إجازة.. المدرسة دي حياتي".
 

وأكملت: "لو قعدت من الشغل بحس أن ممكن يحصلي حاجة واتعب".

 

أم محمد السيسي بورسعيد الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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