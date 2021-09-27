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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد الجليل : اختيارات كيروش تدل على رؤيته الثاقبة

محمد عبدالجليل
محمد عبدالجليل

أشاد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق بإختيارات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول ، للقائمة المحلية التي ستواجه ليبيريا ودياً مساء الخميس ".

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي محمد فاروق : "إختيارات كارلوس كيروش للاعبين المحليين ، تدل على متابعته الجيدة للمباريات منذ توليه تدريب الفراعنة ، سواءً مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي و طلائع الجيش ، أو مباراتي كأس مصر بين سموحة أمام بيراميدز ، والأهلي أمام إنبي ".

وأضاف : " إختيار أحمد سمير ومهند لاشين ومحمد بسام ثلاثي طلائع الجيش ، بالإضافة إلى إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ، يدل على رؤية فنية رائعة ، وأن الاختيارات بعيدة كل البعد عن الإنتماءات ".

كيروش بيراميدز

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