محمد عبد الجليل : اختيارات كيروش تدل على رؤيته الثاقبة

أشاد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق بإختيارات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول ، للقائمة المحلية التي ستواجه ليبيريا ودياً مساء الخميس ".

وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي محمد فاروق : "إختيارات كارلوس كيروش للاعبين المحليين ، تدل على متابعته الجيدة للمباريات منذ توليه تدريب الفراعنة ، سواءً مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي و طلائع الجيش ، أو مباراتي كأس مصر بين سموحة أمام بيراميدز ، والأهلي أمام إنبي ".

وأضاف : " إختيار أحمد سمير ومهند لاشين ومحمد بسام ثلاثي طلائع الجيش ، بالإضافة إلى إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ، يدل على رؤية فنية رائعة ، وأن الاختيارات بعيدة كل البعد عن الإنتماءات ".