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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد عقوبة الفيفا.. الحمام يعلن تضامنه مع الرجاء المطروحي

نور رسلان نائب رئيس
نور رسلان نائب رئيس نادي الحمام

أعلن نادي الحمام المطروحي تضامنه مع نادي الرجاء عقب الأزمة الأخيرة التي تعرض لها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال نور رسلان، نائب رئيس نادي الحمام، تابعنا بكل أسى الأزمة التي تعرض لها الشقيق نادي الرجاء من قبل الفيفا بإيقافه عن القيد فترتين قيد مع دفع غرامة 850 ألف جنيه مما يستدعي الفريق بأن يبدأ الموسم الحالي بما تبقي من لاعبين من الموسم الماضي وعددهم 14 لاعباً فقط مع استكمال القائمة بلاعبين ناشئين لابد أن يكونوا مميزين لانتشال الرجاء الشقيق من هذه الأزمة.

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وأضاف «رسلان»، بدورنا  كمجلس إدارة نادي الحمام نعلن تضامنا مع الشقيق الرجاء ، مع الاستعداد التام للقيام بأي شيء يساهم في حل هذه الأزمة حتي يعود نادي الرجاء الشقيق لسابق عصره ويمر من هذه الأزمة علي خير.

فريق مطروح الرجاء الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نادي الرجاء

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