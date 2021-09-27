عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السياحة : إطلاق خدمة الرسائل النصية للسائحين فور وصولهم إلى مصر

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قال الدكتور خالد الشريف، مساعد وزير السياحة للتحول الرقمي، إن الوزارة أطلقت خدمة الرسائل النصية للسائحين فور وصولهم إلى مصر، مشيراً إلى أن هذه الخدمة أُطلقت في إطار مشروعات التحول الرقمي التي تقدمها الوزارة.

وأضاف خالد الشريف في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الخدمة عبارة عن رسائل نصية يتلقاها السائح فور وصوله إلى مطار مصر، معقباً: "ترحب به وبتوفرله رقم الخط الساخن للوزارة من أجل مساعدته في أي مشكلة".

وتابع  مساعد وزير السياحة للتحول الرقمي، أن هذه الرسالة النصية توفر له أيضاً أرقام خدمات الطوارىء سواء النجدة أو الإسعاف أو المطافي، موضحاً أن الخط الساخن لوزارة السياحة هو 19654.

ونوه خالد الشريف أن هناك جهود من الوزارة في جميع البلاد وجميع الاتجاهات من أجل استعادة الحركة السياحية في مصر، مشيراً إلى الخدمات الرقمية المُقدمة التي من ضمنها الرسالة النصية، مضيفاً أن يتم إعداد موقع مصري للترويج عن السياحة في مصر بكافة اللغات.

السياحة خدمة الرسائل النصية وزير السياحة خدمات الطوارىء الخط الساخن لوزارة السياحة

موضوعات متعلقة

وزير الري الأسبق: كلمة سامح شكري أمام مجلس الأمن إنذار للمجتمع الدولي

شكري: مصر ستتخذ إجراءات لحماية مقدرات وجودها ما لم نصل لحل.. 150 مليون مواطن في مصر والسودان يعيشون تحت التهديد.. سلوك إثيوبيا فج والملء الثاني يعرض السلم والأمن في إفريقيا للخطر

نص كلمة سامح شكري وزير الخارجية أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي | صور

دعاء سورة البقرة لقضاء الحوائج والرزق بالمال والبنين والخير الكثير

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. 6 أعمال تغفر ذنوبك

دعاء يوم عرفة .. أفضل الأدعية المستجابة

أحاديث عن يوم عرفة .. وفضل صيامه وأفضل دعاء فيه

ترشيحاتنا

"صحاب بناتي بيعزوهم فيا وأنا قاعد بلعب على الكمبيوتر".. الفنان محمد التاجي يعلق على شائعة وفاته

يا فرحه ما تمت.... تفاصيل إصابة 6 أشخاص في حفل زفاف بالبحيرة

يوم السياحة العالمي X ستة معلومات

وائل جمعة يكشف مشكلة تواجه متخب مصر ومقترح كيروش الجديد

معوض يكشف كواليس لفظ مصطفى محمد: «جاملناه بعدم الاستبعاد.. وكنا ممكن نطلعه أبو لهب»

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث دهس بتونس.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

بعد أخذ لقاح كورونا.. توقف عن 4 أدوية للوصول للفائدة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

فيديو

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ