السياحة : إطلاق خدمة الرسائل النصية للسائحين فور وصولهم إلى مصر

قال الدكتور خالد الشريف، مساعد وزير السياحة للتحول الرقمي، إن الوزارة أطلقت خدمة الرسائل النصية للسائحين فور وصولهم إلى مصر، مشيراً إلى أن هذه الخدمة أُطلقت في إطار مشروعات التحول الرقمي التي تقدمها الوزارة.

وأضاف خالد الشريف في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الخدمة عبارة عن رسائل نصية يتلقاها السائح فور وصوله إلى مطار مصر، معقباً: "ترحب به وبتوفرله رقم الخط الساخن للوزارة من أجل مساعدته في أي مشكلة".

وتابع مساعد وزير السياحة للتحول الرقمي، أن هذه الرسالة النصية توفر له أيضاً أرقام خدمات الطوارىء سواء النجدة أو الإسعاف أو المطافي، موضحاً أن الخط الساخن لوزارة السياحة هو 19654.

ونوه خالد الشريف أن هناك جهود من الوزارة في جميع البلاد وجميع الاتجاهات من أجل استعادة الحركة السياحية في مصر، مشيراً إلى الخدمات الرقمية المُقدمة التي من ضمنها الرسالة النصية، مضيفاً أن يتم إعداد موقع مصري للترويج عن السياحة في مصر بكافة اللغات.