مصرع شخصين وإخلاء الآلاف في الهند بسبب إعصار غولاب

أعلنت السلطات الهندية، مصرع صيادين عقب وصول إعصار "غولاب" أمس الأحد إلى الساحل الشرقي للبلاد.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية وفق ما نقلته "روسيا اليوم" إن "الإعصار ضرب اليابسة في ولايتي أوديشا وأندرا براديش الساحليتين بعيد السادسة مساء (حسب التوقيت المحلي)، وبلغت سرعته 95 كيلومترا في الساعة".

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن "صيادين لقيا مصرعهما بعد انقلاب قاربهما بين ولايتي أوديشا وأندرا براديش".

وأضافت أن "ثلاثة صيادين آخرين تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ، فيما لا يزال شخص سادس كان على ظهر القارب مفقودا".

وذكرت أن العاصفة الآتية من الخليج البنغالي ستصحبها أمطار شديدة، محذرة من خطر حدوث فيضانات مفاجئة في بعض المناطق، وبدأت السلطات الهندية في إخلاء عشرات الالاف من المواطنين.