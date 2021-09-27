وكيل سيف الجزيري يثير الجدل حول مستقبل اللاعب

أكد علاء اباظة وكيل أعمال اللاعب سيف الجزيري نجم نادي الزمالك انه في انتظار حل أزمة القدي لنادي الزمالك .

وأضاف وكيل سيف الجزيري خلال تصريحات تليفزيونية : ننتظر قرار الفيفا لحل ازمة القيد بالنسبة لنادي الزمالك وحال عدم حلها سيخرج اللاعب بشكل الإعارة ولكن لم يتم تحديد الوجهة بعد .

وأكمل: نمتلك اكثر من عرض لسيف الجزيري ولكن ان اتحدث عن أي تفاصيل الا بعد وضوح الرؤية بشأن أزمة القيد .



في وقت سابق قال محمد الإتربي، نائب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، إن أزمة قيد الناشئ حسام أشرف في طريقها للحل.

وأكد الإتربي في تصريحات خاصة عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام "ميدو" على قناة "النهار": "الغرامة الموقعة على نادي الزمالك تم تخفيضها إلى 200 ألف يورو، ودفعنا منها 100 ألف، وفي انتظار تسديد باقي قيمة الغرامة الموقعة على النادي".

وتابع الإتربي: الزمالك لن يستطيع قيد أي من اللاعبين الذي تعاقد معهم النادي مؤخرا، قبل حل أزمة القيد الحالية.