مدرب أرسنال: قلق للغاية بشأن إصابة تشاكا خلال مباراة توتنهام

أعرب مايكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، عن قلقه، بشأن إصابة اللاعب جرانيت تشاكا، بعد إصابته في مباراة الأمس أمام توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي فاز فيها أرسنال بنتيجة 3-1.



وقال أرتيتا، في تصريحات أوردتها صحيفة "مترو" الإنجليزية "لقد تعرض جرانيت تشاكا لسوء الحظ لإصابة قوية، وأنا قلق للغاية لأنه لا يبدو الأمر إيجابيًا في الوقت الحالي".



وأشار أرتيتا إلى أنه سينتظر إجراء المزيد من الفحوص الطبية لمعرفة درجة الإصابة وطبيعتها.



وأصيب تشاكا إصابة قوية في أربطة الركبة، وهو ما جعله يخرج في الدقيقة 81 من مباراة فريقه أمام توتنهام.