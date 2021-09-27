"ماركا": انطلاقة برشلونة هذا العام أفضل من العام الماضي

أفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن انطلاقة نادي برشلونة الإسباني، في الدوري هذا العام أفضل من الموسم الماضي، حيث كان موجود النجم الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم الماضي مع الفريق.



وفاز برشلونة على ليفانتي بنتيجة بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة عاد فيها أنسو فاتي إلى الملاعب، وأحرز هدفًا في الدقائق الأخيرة.



وأشارت "ماركا" إلى أنه من المفاجآت أن فريق رونالد كومان بدأ الموسم الحالي عقب هذا الانتصار، بشكل أفضل في الليجا مما كان عليه الموسم الماضي، حيث حقق الفريق هذا الموسم 12 نقطة من 6 مباريات، بينما الموسم الماضي فقد حصل على 8 نقاط في أول 6 مباريات.