إصابة جنديين في جيش الاحتلال بمواجهات مدينة نابلس

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة جنديين خلال مواجهات مع فلسطينيين في مدينة نابلس الفلسطينية.

فيما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، عن سعادته جراء لقائه وزير الخارجية البحريني ووزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي.

وقال حساب رئيس الوزراء على تويتر: "سعدت بالالتقاء بوزير الخارجية البحريني وبوزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية. نطمح لتعزيز العلاقات بيننا في جميع المجالات ونأمل ان دولا أخرى في المنطقة ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم".

وكان يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء أمس الأحد في نيويورك، للقاء وزيري خارجية البحرين والإمارات، على هامش اجتماع الجمعية العامة بالأمم المتحدة.

جاء ذلك وفق بيان لديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، إذ أن هذه الاجتماعات هي الأولى من نوعها، التي يعقدها بينيت مع قيادات من دول الخليج منذ توليه منصبه في يونيو الماضي.

وأضاف البيان أن بينيت سيلقي كلمته أمام الجمعية، ومن ثم سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والسفيرة الأمريكية لدى المنظمة، وسيلقي كلمة أمام المنظمات اليهودية الأمريكية.

هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" عن مصادر قولها إن نفتالي بينيت سيلتقي خلال زيارته لنيويورك على هامش حضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وزراء الدول العربية الموقعة على اتفاقيات "إبراهيم" للسلام.