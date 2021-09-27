عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة جنديين في جيش الاحتلال بمواجهات مدينة نابلس

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة جنديين خلال مواجهات مع فلسطينيين في مدينة نابلس الفلسطينية. 

فيما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، عن سعادته جراء لقائه وزير الخارجية البحريني ووزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي.

txt

القضاء العراقي يأمر بالقبض على المشاركين في مؤتمر التطبيع مع إسرائيل

txt

القائمة العربية بـ الكنيست تهاجم حكومة إسرائيل

وقال حساب رئيس الوزراء على تويتر: "سعدت بالالتقاء بوزير الخارجية البحريني وبوزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية. نطمح لتعزيز العلاقات بيننا في جميع المجالات ونأمل ان دولا أخرى في المنطقة ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم".

وكان يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء أمس الأحد في نيويورك، للقاء وزيري خارجية البحرين والإمارات، على هامش اجتماع الجمعية العامة بالأمم المتحدة.

جاء ذلك وفق بيان لديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، إذ أن هذه الاجتماعات هي الأولى من نوعها، التي يعقدها بينيت مع قيادات من دول الخليج منذ توليه منصبه في يونيو الماضي.

وأضاف البيان أن بينيت سيلقي كلمته أمام الجمعية، ومن ثم سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والسفيرة الأمريكية لدى المنظمة، وسيلقي كلمة أمام المنظمات اليهودية الأمريكية.

هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" عن مصادر قولها إن نفتالي بينيت سيلتقي خلال زيارته لنيويورك على هامش حضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وزراء الدول العربية الموقعة على اتفاقيات "إبراهيم"  للسلام.

الاحتلال الاسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الخارجية البحريني وزارة الخارجية الإماراتية نابلس

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيل يعلق على لقاء وزيري خارجية الإمارات والبحرين

نتائج أولية.. هزيمة حزب ميركل أمام الديمقراطيين الاشتراكيين في الانتخابات الألمانية

بسبب سيدة كينية.. التحقيق مع 9 جنود بريطانيين.. تفاصيل

بسبب التلقيح ضد كورونا.. هجوم على زوجة الرئيس البرازيلي.. تفاصيل

مصرع شخصين وإخلاء الآلاف في الهند بسبب إعصار غولاب

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث دهس بتونس.. فيديو

بسبب صورته بالمايوه.. الرئيس الفرنسي وزوجته يقدمان شكوى ضد مصور

لماذا تم تأجيل العام الدراسي في لبنان؟

ترشيحاتنا

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

الأرصاد تحذر من هذا الأمر اليوم

حدث ليلا| الأهلي يفتح خط المفاوضات مع بن شرقي.. زيادة جديدة في حالات كورونا.. مصرع طفلة بملاهي الإسكندرية

إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 231 مليوناً و820 ألفاً و895 حالة

إصابة جنديين في جيش الاحتلال بمواجهات مدينة نابلس

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

فيديو

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ