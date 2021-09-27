حدث ليلا| الأهلي يفتح خط المفاوضات مع بن شرقي.. زيادة جديدة في حالات كورونا.. مصرع طفلة بملاهي الإسكندرية

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا وحادث وفاة طفلة في ملاهي الإسكندرية ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 411 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 254471 حتى اليوم.

أصيب 6 أشخاص بكدمات ، إثر حادث سقوط مسرح حفل زفاف بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة،تم نقل المصابين المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

شهدت ملاهي الرأس السوداء، شرق الإسكندرية، حادث مصرع طفلة، أثناء توجهها مع أسرتها إلى إحدى الألعاب داخل المكان في رغبة منها لركوبها.

عاش أهالي ومواطنو قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية لحظات من الألم والحسرة لوداع الطفلة منار عبده النجار التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، عقب الانتهاء من مراسم…

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن اللقاء مع الأمين العام للأمم المتحد تناول القضايا الاقليمية، مضيفا أنه كان فرصة للتشاور بشأن السد الإثيوبي وليبيا.

كشف عمرو الدرديري رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع اشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لضمه خلال الانتقالات الشتوية القادمة . وأضاف الدرديري خلال تصريحاته تليفزيونية : الأهلي جس نبض اشرف بن شرقي لضمه خلال الانتقالات الشتوية حال عدم تجديد تعاقده مع

أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن النادي الأهلي فاوض باتريس كارتيرون مدرب الزمالك قبل تجديد عقده مع القلعة البيضاء في الأيام الماضية.

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، في اجتماعها مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على الكرة، أوصت بضرورة انضمام فردين للجهاز الفني لبيتسو موسيماني المدير الفني للحالي بعد الاستقرار على استمراره مع مناقشته في بعض الأمور الفنية والإدارية داخل الفريق.

قال عامر حسين مسئول لجنة المسابقات برابطة الأندية، إن الرابطة تم عملها بناء علي ترشيح من الأندية لإدارة المسابقات الخاصة بالأندية المحترفة

قالت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب. إنها قامت بتقديم اقتراح برغبة بشأن استحداث قسم في المدارس الفنية يختص بتعليم صناعة الأجهزة التعويضية.

علقت الفنانة روچينا، على الانتقادات التي لاقتها من الجمهور بعد تداول فيديو لها وهي ترقص مع راغب علامة في حفل له.

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، أن الفرز النهائي في الانتخابات الألمانية يظهر فوز الديمقراطيين الاشتراكيين في الانتخابات التشريعية.

ألقت الشرطة اليابانية القبض على سيدة بالغة من العمر 70 عاما، و ذلك بعد وفاة زوجها الرابع مسموما و هو الذي أثار الشكوك ضدها .

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، أن الفرز النهائي في الانتخابات الألمانية يظهر فوز الديمقراطيين الاشتراكيين في الانتخابات التشريعية.

شهدت بعض مدن الولايات المتحدة الأمريكية خسائر فادحة بعد إعصار أيدا الذي ضرب البلاد الشهر الماضي . ونشر موقع صحيفة "ميرور" البريطانية خبرا مثيرا أفاد فيه بأنه تم العثور على بقايا أشلاء رجل كان قد فقد في إعصار "أيدا " داخل معدة تمساح.