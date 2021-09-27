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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس حزب العمال البريطاني يحقق فوزا صعبا في تغيير قواعد رئاسة الحزب لتفادي عودة "كوربين"

صدى البلد

 حقق رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر فوزًا صعباً يهدف لتغيير قواعد قيادة حزب العمال لتجنب عودة جيرمي كوربين (رئيس الحزب السابق) للظهور في رئاسة الحزب مجدداً.


وفاز ستارمر في معركة مع اليسار العمالي لتغيير قواعد اختيار قيادة الحزب وجعل من الصعب انتخاب شبيه بكوربين مرة أخرى، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.


وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من داخل الحزب والنقابات العمالية، فقد أيد أعضاء الحزب تغيير متطلبات زعيم للحزب حيث تم دعم الإصلاحات بفارق ضئيل بنسبة 53.67 في المائة مقابل 46.33 في المائة في المؤتمر السنوي لحزب العمال في برايتون.


ويقلل النظام الجديد من مخاطر انتخاب مرشح لا يحظى بدعم حزب العمال وأعضاء البرلمان عن الحزب.


في انتخابات القيادة المستقبلية، يحصل المرشحون على دعم 20 في المائة من النواب عن الحزب في البرلمان، ارتفاعًا من 10 في المائة الحالية.


كما سيتم أيضًا التخلي عن مخطط المؤيدين المسجلين للحزب، والذي سمح للأشخاص الذين دفعوا رسومًا رمزية ووقعوا على إعلان الدعم بالتصويت، بالإدلاء بأصواتهم في انتخاب رئيس الحزب.


وسيتنفس ستارمر الصعداء بعد أن واجه الاحتمال الصعب المتمثل في رفض الأعضاء لخططه في التعديل خلال اجتماعات الحزب السنوية في برايتون من 25 وحتى 29 سبتمبر.


وأراد ستارمر إعادة النظام إلى المجمع الانتخابي المستخدم سابقًا، حيث يمتلك أعضاء البرلمان والنقابات والأعضاء في الحزب ثلث حقوق التصويت لكل منهم.


وردًا على نتائج التصويت، قال ستارمر: "يسعدني أن هذه الإصلاحات الحيوية قد مرت. إنها تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في جهودنا لمواجهة المواطنين والفوز في الانتخابات العامة المقبلة".


وأضاف: "هذا يوم حاسم ومهم في تاريخ حزب العمال. لقد وعدت بمعالجة معاداة السامية في حزبنا. لقد أغلقنا الباب الآن أمام فصل مخجل في تاريخنا. أريد أن أعترف بشجاعة كل الأعضاء".


ومضى قائلاً: "كما وعدت عند انتخابي كزعيم، يركز حزب العمال الآن بلا شك على اهتمامات الشعب البريطاني ويقدم لهم بديلاً موثوقًا وطموحًا لهذه الحكومة".

حزب العمال البريطاني كوربين كير ستارمر

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