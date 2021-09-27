اليوم.. آخر موعد لتقديم التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن وزارة التعليم العالي أعلنت اليوم هو أنه أخر موعد لتقديم التنسيق الخاص بالدبلوم الفنى.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن أعداد المتقدمين للشهادات الفنية المتقدمين بالمعاهد العالية والمتوسطة وصلت إلى 132 ألف طالب وطالبة.

وفى سياق أخر، أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أنه سيتم السماح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أنه سيتم السماح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.