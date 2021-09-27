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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولة المصرية تنفذ 12 مشروعاً لتمكين المرأة اقتصاديا .. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عرضت برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " تقريرا عن مشروعات الدولة المصرية لتمكين المرأه اقتصاديا ، والتي بلغت 12 مشروعا .

وجاء في التقرير أن الدولة المصرية منحت أولوية خاصة لـ قضايا المرأة المصرية ، خلال السنوات الماضية ، وتم ترجمة ذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة .

وتسعى الدولة المصرية لأن تكون المرأه أحد عناصر مشروعات التنمية المستدامة، من خلال تمتعها بالفرص الاجتماعية والاقتصادية ، والتي تساهم في تحقيق رؤيتها ، واستغلالها في تنمية الدولة المصرية .

واعتمدت الدولة 12 مشروعا لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ، والمتعلق بالمساواة بين الجنسين ، من بينها مشروع دعم أماكن العمل لتصبح أكثر ملائمة للسيدات ، ومشروع محاربة العنف ، وتوسيع نطاق المدن الآمنة ، ومشروع الشمول المالي ، والإدماج المالي في الريف .

وتسعى تلك المشروعات لحمايتهم من أشكال العنف المختلفة ، وتمكين المرأة وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي . 

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