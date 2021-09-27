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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. تمارين رياضية بسيطة لحرق الدهون

تمارين رياضية بسيطة
تمارين رياضية بسيطة كنشاط يومي لحرق الدهون

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الاثنين 27-9-2021 تمارين رياضية بسيطة كنشاط يومي لحرق الدهون وتجهيز لعضلات الجسم ، وذلك من خلال بعض التمارين الرياضية، باستخدام طرق ووضعيات جديدة أثناء الوقوف، وهي مفيدة لتقوية عضلات الجسم .

وتابعت كوتش سارة أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، موضحة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بـ تمارين رياضية  تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

وفى سياق آخر قالت كوتش سارة: يختار العديد من الأشخاص تمارين رياضية بالدامبل، نظرًا لأن هذه لا تتطلب الذهاب إلى صالة الرياضة يمكن أن تكون التمارين التي تستخدم فيها الدامبل طريقة فعالة لتقوية عضلاتك.
 

حيث إن تمارين كمال الاجسام بالدمبل مناسبة أيضا للمبتدئين الذين يرغبون في بدء برنامج التدريب والأشخاص الذين يريدون أداء التمارين بمعدات بسيطة دون الحاجة إلى الذهاب للصالة الرياضية.
 

وضع في اعتبارك أنه من الجيد التركيز على استهداف جميع مناطق الجسم، معظم التمارين في هذه المقالة لن تؤدي إلى عزل منطقة واحدة بالكامل، بل ستعمل على استهداف جسمك بالكامل.

 

قم بأداء تمارين كمال الاجسام بالدمبل لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة، أربع مرات في الأسبوع، اسمح بالراحة لمدة يوم كامل على الأقل بين الجلسات.


وقالت "مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية"، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأضافت، "يمكنك القيام بهذه التمارين التي تعزز العضلات لتدعيم مفصل الركبة وبالتالي تقوية العضلات .

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، موضحة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

التمارين الرياضية عضلات الجسم حرق الدهون تمارين رياضية تقوية العضلات

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