فضل الصدقات وسبل تعظيم ثوابها.. ندوة للشباب والرياضة بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان " فضل الصدقات وسبل تعظيم ثوابها " يتم عرضها غداً الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية:

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ / أحمد عبد القادر على مدير عام الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالشرقية وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها فضل الصدقات فهي سبب لزيادة المال وبركته ونمائه إضافة إلى أن المنفق يدعو له ملك كريم من جند الله (عز وجل) بالزيادة والبركة في ماله كل يوم جزاء ما أنفقه في سبيل الله فهي سبب من أسباب الشفاء ودفع أنواع البلاء