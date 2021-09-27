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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

التظلمات أبرزها..7 حالات يجوز فيها التقاضى إلكترونيا بقانون إعادة الهيكلة والإفلاس الجديد

هيكلة - تعبيرية
هيكلة - تعبيرية

 يهدف قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس ،إلى ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، وفتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، بالإضافة إلى إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته.

 

و تضمن القانون الصادر برقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، عددا من الحالات التي بموجبها يجوز التقاضى إلكترونيا.

ووفقا للقانون يجوز التقاضى إلكترونيًا على النحو المبين بالمواد 14 و 22  من هذا القانون ، إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ، وذلك فى جميع الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وعلى الأخص فى الأحوال الآتية :

1- الطلبات .

2- الدعاوى .

3- الإجراءات .

4- المنازعات .

5- الاعتراضات .

6- الطعون .

7- التظلمات .

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ويجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة حصول المدين على تمويل للمشروع ، على أن ينص فيها على مبلغ التمويل ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وطريقة السداد وجهة التمويل ، سواء أكانت من الدائنين أم غيرهم .

فإذا فشلت الخطة وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين ، تستوفى الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية ، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين ، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم فى استيداء ديونها .

قانون تنظيم إعادة الهيكلة الصلح الواقي الإفلاس التسهيلات الإئتمانية مؤسسات التمويل البنوك

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