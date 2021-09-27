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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فى لقائه مع مسئول بشركة للنفط

إعداد بروتوكول تعاون لتدريب الشباب الفنيين على السلامة والصحة المهنية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ماسمليانو فالنتي مدير الموارد البشرية والخدمات بشركة أيوك للنفط (IEOC) التابعة لشركة إيني الإيطالية والتى تعمل في مجال البحث والاستكشاف عن النفط في مصر، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة والشركة فى مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية للفنيين والمهندسين الراغبين فى العمل بالشركات فى قطاع البترول.

 

 وأكد وزير القوي العاملة حرص الوزارة على التعاون مع كافة الشركات  العاملة فى مختلف القطاعات داخل الأراضي المصرية خاصة في مجال التدريب المهني، والتدريب على أنشطة السلامة والصحة المهنية لتأهيل الشباب المصري على أعلى مستويات التدريب فى مختلف قطاعات العمل .

 

وأشار الوزير إلي أن عملية التدريب سيتم إعدادها لتأهيل الفنيين وغيرهم من الشباب للالتحاق بفرص عمل داخل مصر أو خارجها، وتوفير فرص عمل جديدة ، من خلال بروتوكول تعاون مع العديد من الشركات.

 

وأضاف الوزير ، أنه سيتم إعداد إطار عام للتدريب وفق هذا البروتوكول ، بعد دراسة تحليلية وافية عن قطاعات العمل فى البترول والصناعة وغيرها ، وتحديد الوظائف المستهدفة من التدريب ، وكذلك حول البرامج التدريبية التى سيتم تقديمها للشباب ، وتم ترجمتها فى بنود هذا البروتوكول ، خاصة وأن هناك احتياج ملح للتدريب فى مجال السلامة والصحة المهنية فى الفترة الحالية من خلال دورات تدريبية مكثفة للفنيين الراغبين فى الالتحاق بمهنة فى هذه القطاعات بالتعاون مع الشركة كنوع من المشاركة المجتمعية منها لخدمة للشباب المصري  .

 

ونوه الوزير إلى أنه عند بدء المرحلة الأولى من هذا التدريب ، ستكون بمثابة عوامل جذب للشباب للإقبال على تلقي ذلك التدريب فى هذا المجال ، وبالتالي سنحقق أفضل النتائج المرجوة مع توفير خلفية علمية من خلال التواصل مع الجامعات والمعاهد التى تقوم بالعمل فى القطاعات المحددة وفق بروتوكول التعاون ، خاصة فى إطار دخول مصر لأسواق عمل جديدة فى الدول العربية المختلفة ستحتاج لتلك العناصر المدربة ليكونوا جزء من عوامل نموها وازدهارها.

 

من جانبه قدم ماسمليانو فالنتي مدير الموارد البشرية والخدمات بالشركة ، الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال ، وأثنى على الأفكار المبتكرة التى تم تقديمها حول تدريب الشباب لتأهيلهم للعمل فى قطاع البترول والصناعة ، مبدياً إستعداد وحرص الشركة للتعاون مع الوزارة لتوفير ذلك التدريب من خلال بروتوكول تعاون مشترك لخدمة الشباب المصري الراغب فى العمل داخل القطاع .

 

واكد فالنتي ، دور وزارة القوى العاملة المهم فى تسهيل عمل الشركات العاملة فى قطاع البترول وغيره من القطاعات ، واهتمامها الدائم باستمرار عملية الإنتاج فى مختلف القطاعات  ، ومدها بالعنصر البشري المدرب على أعلى المستويات.

 

حضر اللقاء من الوزارة ، عزت عمران رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ، ورشا عبد الباسط عضو فنى بمكتب الوزير.

 

ومن جانب الشركة ، رانيا ماهر مديرة التنظيم وإدارة الموارد البشرية ، وهانى عبد الرحيم مسئول تصاريح العمل والجوازات وشئون الأجانب.

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محمد سعفان وزير القوى العاملة ماسمليانو فالنتي السلامة والصحة المهنية شركة أيوك للنفط إيني الإيطالية

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