الرئيس السيسي عن التعدي على الأراضي الزراعية: أنتوا كدا بتهدوا بلدكم والله

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التعدي على الأراضي الزراعية، قائلا: : "بهذا السلوك وهذا المسار أنتوا كدا بتهدوا بلدكوا والله".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه لـ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، " بالمناسبة المفروض أننا مننساش الكلام دا.. كون أنها كانت هوجة الدولة عملتها فى خلال الثلاث سنوات السابقة وخلاص بقا".

وتابع: "مفيس هوجة البناء على الأراضي الزراعية تاني.. وهتشوفوا الأرقام اللي بنعملها علشان نزراع 500 ألف فدان بتتكلف أد اي".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من غير المقبول على أى شخص التعدي على الجسور أو البناء على الأراضي الزراعية.