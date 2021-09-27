عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي عن التعدي على الأراضي الزراعية: أنتوا كدا بتهدوا بلدكم والله

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التعدي على الأراضي الزراعية، قائلا: : "بهذا السلوك وهذا المسار أنتوا كدا بتهدوا بلدكوا والله".

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه  لـ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، " بالمناسبة المفروض أننا مننساش الكلام دا.. كون أنها كانت هوجة الدولة عملتها فى خلال الثلاث سنوات السابقة وخلاص بقا".

 

وتابع: "مفيس هوجة البناء على الأراضي الزراعية تاني.. وهتشوفوا الأرقام اللي بنعملها علشان نزراع 500 ألف فدان بتتكلف أد اي".

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من غير المقبول على أى شخص التعدي على الجسور أو البناء على الأراضي الزراعية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التعدي على الاراضي الزراعية محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر البناء على الأراضي الزراعية

ترشيحاتنا

جاب لأبوه ارتجاج في المخ| مدمن يضرب والده بـ وحشية في منشأة ناصر

حكم تلويث المجاري المائية .. الإفتاء: حرام شرعاً

وزيرة الصحة: حقن 26 طفلا بالعلاج الجيني من مصابي الضمور العضلي الشوكي

أول تعليق من واشنطن على منع إيران المفتشين من الوصول لأدوات المراقبة

مستشار المفتي يكشف لـ "صدى البلد" حكم تزوير شهادة مسحة كورونا للذهاب للعمرة

من أول أكتوبر | قرار من وزارة المالية يخص هذه الجهات بالدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

ده فوق الخيال .. الرئيس السيسي للمواطنين : مش هقبل أن حد يتعدى على اللي بعمله |فيديو

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

السيسي يأمر بوقف الدعم عن هؤلاء الأشخاص

خايف عليكم.. السيسي: أي تعدى على منشآت أو جسور غير مقبول

إعفاء المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة من ضريبة الدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

فيديو

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

عادات تسبب حساسية الصدر لطفلك في الشتاء.. احذري منها

الرجل الثاني في إثيوبيا يوجه تحذيرا لأمريكا من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ