فتح أول قاعة رياض أطفال للمرحلة التمهيدية بإدارة القصير

بشرى سارة لأهالى مدينة القصير ؛ حيث أكد فضيلة الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، بأنه قد تمت موافقة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على فتح قاعة رياض أطفال لراغبى التقديم للتعليم الأزهرى بمدينة القصير ؛ بمعهد ملحقة القصير الإبتدائى.

علما بأنه سيتم استقبال الراغبين للتقديم ورقيا بمقر معهد ملحقة القصير ابتداء من يوم السبت الموافق ٢٥/ سبتمبر ٢٠٢١م؛ وحتى نهاية الأسبوع.

من ناحية اخرى أكد فضيلة الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، بأنه قد تم موافقة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على فتح قاعة رياض أطفال لراغبى التقديم للتعليم الأزهرى بمدينة القصير ؛ بمعهد ملحقة القصير الإبتدائى.