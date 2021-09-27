عشان كده أنا بتألم.. الرئيس السيسي يكشف حجم الإنفاق الناجم عن التعديات الزراعية |شاهد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين عن مشروعات تحلية المياه : أحنا هنعالج المياه ليه ؟ .. احنا نعالجها عشان نستخدمها .. والمياه دي تكفي 500 ألف فدان زراعي .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر : كثير من اللي بيسمعوني هيقول 160 مليار جنيه عشان تزرع 500 ألف فدان ؟ .. أيوه صحيح رقم كبير أوي .. عرفتوا ليه بنتألم بسبب التعدي على الأرض الزراعية .



وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن هذه المحطة بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.