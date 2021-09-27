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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حاتم عمور يحيي حفلا غنائيا ضمن فعاليات إكسبو دبي

حاتم عمور
حاتم عمور

يمثل النجم المغربي حاتم عمور المغرب في الحدث العالمي الأبرز هته السنة " إكسبو دبي 2020 "، الذي ينطلق في فاتح أكتوبر إلى غاية 31 مارس.

 

حاتم عمور في إكسبو دبي 

وأعلن حاتم عمور عن الخبر عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي قائلا: " إنه لشرف كبير أن أمثل بلدي الحبيب في هذا الحدث العالمي الكبير في دبي بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والغناء العالميين " .

 

ينطلق في الثلاثين من سبتمبر حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي من ساحة الوصل في قلب موقع الحدث الدولي، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والغناء في الإمارات والعالم. الحفل الذي سيضم نخبة فنية، سيذاع في أنحاء العالم.

 

يقام إكسبو 2020 دبي على مدى الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ وسيحتضن الحدث الدولي أفضل عروض الموسيقى وفنون العمارة والتقنيات والعروض الثقافية من أنحاء العالم طوال فترة إقامته؛ وسيتيح إكسبو 2020 دبي للعالم فرصة للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الليلية في مهرجان كاليدوسكوب؛ وسيجمع أيضا أنبغ عقول العالم عبر برنامج "الإنسان وكوكب الأرض"، ليتيح لكل الزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات فرصة للاستمتاع وتحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث الاستثنائي.

حاتم عمور إكسبو دبي فعاليات إكسبو دبي حفلات إكسبو دبي كاظم الساهر

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