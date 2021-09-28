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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. فيروس كورونا يخفض متوسط العمر المتوقع للمصابين.. في عيد ميلاد أروى جودة.. شاهد أجمل إطلالاتها

فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

دراسة تحذر.. فيروس كورونا يخفض متوسط العمر المتوقع للمصابين

نشرت دراسة حديثة لدى صحيفة رويترز، وأفادت الدراسة بخفض فيروس كورونا متوسط ​​العمر المتوقع في 2020 بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية.

وانخفض متوسط ​​العمر المتوقع بأكثر من ستة أشهر مقارنة بعام 2019 في 22 دولة من أصل 29 دولة تم تحليلها في الدراسة، والتي شملت أوروبا والولايات المتحدة وتشيلي، وكان هناك انخفاض في متوسط ​​العمر المتوقع في 27 دولة من أصل 29 دولة بشكل عام.

يمنع تشوهات الجنين.. فوائد اللوز في الشهور الأولى من الحمل

يحتوى اللوز على حمض الفوليك هو تغذية أساسية أثناء الحمل لمنع حدوث تشوهات في  من الأم (مثل فقر الدم) والطفل (مثل العيوب الخلقية العصبية) ، إلى جانب المساعدة في نمو النسل، تشير الدراسات إلى أنه يجب على الأمهات الحوامل تضمين اللوز المنقوع في نظامهن الغذائي، لأنه يساعد في توفير الغذاء والطاقة لكليهما، إلى جانب الحفاظ على صحتهن الجيدة حتى بعد الولادة.

 

 

دراسة تحذر.. فيروس كورونا يخفض متوسط العمر المتوقع للمصابين

مع بداية الدراسة.. أكلات صحية تساعد الأطفال على التركيز

في عيد ميلاد أروى جودة.. شاهد أجمل إطلالاتها

يصادف اليوم الـ 27 من شهر سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة اروى جودة التي تنتمي إلى مواليد برج الميزان حيث تكمل اليوم عمرها الـ 42.

واستطاعت أروى خلال مشوارها الفني أن تتميز بشخصيتها وظهورها اللافت بين الفنانات.

لعلاجه بشكل صحيح .. اكتشف أنواع مرض كرون

يسبب مرض كرون التهابًا مزمنًا وتآكلًا في الأمعاء  ويمكن أن يؤثر على مناطق مختلفة من الجهاز الهضمي مثل المعدة أو الأمعاء.

ومالا يعرفه كثيرون أن هناك خمسة أنواع مختلفة من مرض كرون ويؤثر كل منها على أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي.

نشرة المرأة والصحة فيروس كورونا فوائد اللوز مرض كرون اخبار الصحة

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