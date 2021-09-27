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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوفير حياة كريمة للمواطنين.. الأورمان تسلم 2850 مشروعا تنمويا بالدقهلية

مشروعات جمعية الاورمان
مشروعات جمعية الاورمان بالدقهلية

قامت جمعية الأورمان بالدقهلية ، لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية بتنفيذ 2850 مشروعا تنمويا متمثل فى قروض حسنة وتسليم مواشي ، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة.

 

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا ، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتى تكون بؤرة اهتمام الجمعية .

 

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

 

جدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الدقهلية تقوم باعادة اعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات.

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