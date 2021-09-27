عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تنظيم ورشة عمل مأمونية إمدادات المياه وتداول الصرف الصحي

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تطبيق خطط سلامة ومأمونية لجميع محطات مياه الشرب، وتشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة، والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها، ومتابعة جودة المياه في كل مراحل الإمداد من المصدر حتى المستهلك، لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.


وفى هذا السياق، نظمت الشركة القابضة "ورشة عمل مأمونية امدادات المياه وتداول الصرف الصحى" بمشاركة ٩ شركات تابعة، وهى (المنيا/بنى سويف/اسيوط/الفيوم/البحر الاحمر/سوهاج/قنا/الاقصر/أسوان)، وتأتى هذه الورشة فى إطار الحرص على استدامة مأمونية امدادات المياه ومأمونية تداول الصرف الصحى والحمأة ضمن الاستراتيجية الخاصة بقطاع مياه الشرب والمشاريع والإستثمارات التى تنفقها الدولة المصرية فى إطار الحفاظ على الصحة العامة.


وقال الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن الشركة القابضة رائدة فى مجال إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحى وأن الشهادة ضرورة وليست رفاهية للحفاظ على صحة المجتمع ومتابعة المخاطر المجتمعية وأن الشركة القابضة فى مرحلة عمل خطط تنفيذية للإجراءات التصحيحية الناجمة عن دراسات المأمونية.


فيما أوضح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن الشركة تولى أهمية كبرى  لخطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحى حيث أن العديد من المحطات حصلت على هذه الشهادة وأبرزهم محطة صرف صحى البرنسات بمطاى وهى أول محطة تحصل على هذه الشهادة فى شركات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطة مياه أبوبشت للآبار الشاطئية بمغاغة، وأن الشركة تسعى لحصول كافة المحطات هذه الشهادة وذلك ضمن تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.


كما أكد اللواء أحمد صحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف أهتمام الشركة بسلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحى لتوفير خدمة أفضل للمواطنين والتزام الشركة بتنفيذ كافة تكليفات الشركة القابضة فى هذا الإطار .


على هامش الورشة تم تسليم شهادات اعتماد لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا لنظام معالجة محطة صرف صحى البرنسات بمطاى وهى أول محطة تحصل على هذه الشهادة فى شركات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطة مياه أبوبشت للآبار الشاطئية بمغاغة ،كما تم تسليم شهادة إعتماد سلامة ومأمونية المياه لمحطة الأمريكي الجديدة والقديمة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف.

مياة الشرب الشركة القابضة لمياه الشرب

ترشيحاتنا

علاقتي مع أهلي سطحية بغرض تجنب المشاكل فهل عليَّ إثم؟.. الإفتاء تجيب

الأزمة انتهت.. استبعاد بيرسي تاو نجم الأهلي من قائمة منتخب جنوب إفريقيا

بجانب اختصار الوقت ورفع الكثافة السكانية.. كل ماتريد معرفتة عن انفاق سيناء

إحصائية..أعداد الحاصلين على لقاح كورونا في التربية والتعليم

فيديوجراف.. أكبر محطة لتحلية المياه.. بحر البقر تدخل موسوعة جينيس

يستعرض خطة تطوير محطة بحر البقر.. إيهاب الفار: تحلية المياه تمر بـ 4 مراحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

ده فوق الخيال .. الرئيس السيسي للمواطنين : مش هقبل أن حد يتعدى على اللي بعمله |فيديو

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

خلال ساعات.. حمدى النقاز ينتقل إلى بيراميدز

السيسي يأمر بوقف الدعم عن هؤلاء الأشخاص

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

فيديو

مطبخي ولع.. تعليق منة فضالي بعد نجاتها من الموت وإصابة والدتها| فيديو

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

عادات تسبب حساسية الصدر لطفلك في الشتاء.. احذري منها

الرجل الثاني في إثيوبيا يوجه تحذيرا لأمريكا من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ