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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هدايا تذكارية وورود.. مكتب السياحة بمطار القاهرة يحتفل مع المسافرين باليوم العالمي

مكتب وزارة السياحة
مكتب وزارة السياحة بمطار القاهرة

حرص مكتب وزارة السياحة والآثار بمطار القاهرة الدولي، على مشاركة الركاب المسافرين داخل صالات الركاب بالمطار، احتفالات اليوم العالمي للسياحة، والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.

 

وشارك مكتب وزارة السياحة بالمطار تحت إشراف سوزان حلمي، الركاب المسافرين بتوزيع الورود والهدايات التذكارية على الركاب القادمين إلى مصر من العرب والأجانب داخل صالات المطار، وكذلك تم وضع بانرات تحمل شعار الاحتفالية باليوم العالمي للسياحة.

 

 كما حرصت أفراد مكتب السياحة بالمطار، على توزيع العديد من الهدايا التذكاريه على السائحين القادمين على الطائرات المختلفة القادمة من عدة دول مثل نيويورك وميونخ وموسكو وڤيننا وزيورخ  وروما وباريس، داخل مباني ركاب السفر الدولي بالمطار، وسط اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

 

ويحتفل العالم اليوم 27 سبتمبر بـ يوم السياحة العالمي ، تحت شعار "السياحة لتحقيق نمو شامل" ، عبر العديد من الفعاليات والعروض السياحية والتذاكر المجانية ، كجانب من احداث حراكا سياحيا لعودة القطاع الى حياته السابقة .
 

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مطار القاهرة وزارة السياحة والآثار اليوم العالمي للسياحة السياحة لتحقيق نمو شامل فيروس كورونا

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