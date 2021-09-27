لحماية نهر النيل.. نائبة تشيد بتوجيهات الرئيس لإزالة تعديات المجاري المائية

أشاد النائبه إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة جميع التعديات على المجارى المائية التى حدثت خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تضمن توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع الاستخدامات، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

وأشارت عبد الحليم خلال البيان الصادر لها، إلى أن الردع الفوري للمخالفين سيؤدى إلى تقليص أعداد المخالفات، وتحقيق الهدف المنشود "نيل بلا تعديات"، كما أنه يساهم في حماية مجرى نهر النيل، ومنع التعدى على أملاك الدولة الواقعة على المجاري المائية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لايمكن لاحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في إزالة كافة التعديات على شبكة الترع والمصارف.

وطالب الحكومة بسرعه الانتهاء من كافة توجيهات الرئيس اليوم؛ للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.