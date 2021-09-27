الانتهاء من بناء جناحين بمدرستين في القوصية لاستيعاب الكثافات الطلابية

الالغاء تعدد الفترات الدراسية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن الانتهاء من بناء جناحين تعليمين بمدرستين بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفي إطار اهتمام المحافظة بالمنظومة التعليمية وخطة الدولة المستقبلية لخفض الكثافات داخل المدارس والفصول وإلغاء تعدد الفترات الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية للقرى والنجوع المحرومة والأشد احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمة تعليمية متميزه تليق بأهالينا بتلك المناطق طبقًا لرؤية تطوير التعليم.

وقال محافظ أسيوط إنه جاري استكمال خطة المحافظة في انشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كرية بتنفيذ أعمال وإحلال كلي وجزئي للمدارس القائمة بالفعل وإضافة أجنحة توسع جديدة لاستيعاب الكثافة المتزايدة في أعداد الطلاب والقضاء على وتعدد الفترات الدراسية منوها إلى أن المدارس الجديدة التي يجرى تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية حياة كريمة يبلغ عددها 86 مدرسة بواقع 1227 فصل دراسي بتكلفة 389 مليون منهم 41 مدرسة تم الاستلام الابتدائي لهم بواقع 583 فصل دراسي و38 مدرسة جاري العمل بها بواقع 549 فصل دراسي لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة التعليمية وتوفيرها بجميع القرى والمناطق المحرومة الأكثر احتياجا ووضعها على رأس الأولويات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها أوضحت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية إنه تم الانتهاء من بناء جناحين بمدرستي أبو سيف الابتدائية بنين وأبوسيف الاعدادية الثانوية المشتركة بقرية بني قره ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتكامل الخطط لتكوين خدمات متكاملة بالقرى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في المناطق الأكثر احتياجًا خاصة في مجال التعليم لتحقيق التنمية المستدامة لافتا إلى تنفيذ توجيهات محافظ أسيوط ومتابعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاتلزام بتنفيها ضمن الجداول الزمنية المقررة.

IMG-20210927-WA0028

IMG-20210927-WA0029

IMG-20210927-WA0031

IMG-20210927-WA0030

IMG-20210927-WA0033