عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الالغاء تعدد الفترات الدراسية

الانتهاء من بناء جناحين بمدرستين في القوصية لاستيعاب الكثافات الطلابية

صدى البلد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن الانتهاء من بناء جناحين تعليمين بمدرستين بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفي إطار اهتمام المحافظة بالمنظومة التعليمية وخطة الدولة المستقبلية لخفض الكثافات داخل المدارس والفصول وإلغاء تعدد الفترات الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية للقرى والنجوع المحرومة والأشد احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمة تعليمية متميزه تليق بأهالينا بتلك المناطق طبقًا لرؤية تطوير التعليم.

محافظ أسيوط: تجارب ميدانية وسيناريوهات لإدارة الأزمة استعدادا لفصل الشتاء

محافظ أسيوط: إزالة 41 تعديا على الأراضي في ديروط والفتح

وقال محافظ أسيوط إنه جاري استكمال خطة المحافظة في انشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كرية بتنفيذ أعمال وإحلال كلي وجزئي للمدارس القائمة بالفعل وإضافة أجنحة توسع جديدة لاستيعاب الكثافة المتزايدة في أعداد الطلاب والقضاء على وتعدد الفترات الدراسية منوها إلى أن المدارس الجديدة التي يجرى تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى والمبادرة الرئاسية حياة كريمة يبلغ عددها 86 مدرسة بواقع 1227 فصل دراسي بتكلفة 389 مليون منهم 41 مدرسة تم الاستلام الابتدائي لهم بواقع 583 فصل دراسي و38 مدرسة جاري العمل بها بواقع 549 فصل دراسي لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة التعليمية وتوفيرها بجميع القرى والمناطق المحرومة الأكثر احتياجا ووضعها على رأس الأولويات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها أوضحت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية إنه تم الانتهاء من بناء جناحين بمدرستي أبو سيف الابتدائية بنين وأبوسيف الاعدادية الثانوية المشتركة بقرية بني قره ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتكامل الخطط لتكوين خدمات متكاملة بالقرى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في المناطق الأكثر احتياجًا خاصة في مجال التعليم لتحقيق التنمية المستدامة لافتا إلى تنفيذ توجيهات محافظ أسيوط ومتابعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاتلزام بتنفيها ضمن الجداول الزمنية المقررة.

IMG-20210927-WA0028
IMG-20210927-WA0028
IMG-20210927-WA0029
IMG-20210927-WA0029
IMG-20210927-WA0031
IMG-20210927-WA0031
IMG-20210927-WA0030
IMG-20210927-WA0030
IMG-20210927-WA0033
IMG-20210927-WA0033
IMG-20210927-WA0032
IMG-20210927-WA0032
محافظ أسيوط اللواء عصام سعد الكثافة الطلابية الفترات الدراسية مدارس مركز القوصية التربية والتعليم بأسيوط

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسيوط الأول محليا والثالث أفريقيا بين أبرز علماء العالم في النشر العلمي

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة مسابقة اختيار القيادات الوسطى بمديرية التربية والتعليم

ترشيحاتنا

علاقتي مع أهلي سطحية بغرض تجنب المشاكل فهل عليَّ إثم؟.. الإفتاء تجيب

الأزمة انتهت.. استبعاد بيرسي تاو نجم الأهلي من قائمة منتخب جنوب إفريقيا

بجانب اختصار الوقت ورفع الكثافة السكانية.. كل ماتريد معرفتة عن انفاق سيناء

إحصائية..أعداد الحاصلين على لقاح كورونا في التربية والتعليم

فيديوجراف.. أكبر محطة لتحلية المياه.. بحر البقر تدخل موسوعة جينيس

يستعرض خطة تطوير محطة بحر البقر.. إيهاب الفار: تحلية المياه تمر بـ 4 مراحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

ده فوق الخيال .. الرئيس السيسي للمواطنين : مش هقبل أن حد يتعدى على اللي بعمله |فيديو

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

خلال ساعات.. حمدى النقاز ينتقل إلى بيراميدز

السيسي يأمر بوقف الدعم عن هؤلاء الأشخاص

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

فيديو

مطبخي ولع.. تعليق منة فضالي بعد نجاتها من الموت وإصابة والدتها| فيديو

القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي "هرقل 21" باليونان

عادات تسبب حساسية الصدر لطفلك في الشتاء.. احذري منها

الرجل الثاني في إثيوبيا يوجه تحذيرا لأمريكا من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ